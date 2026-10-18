English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trẻ tự kỷ và những vấn đề tâm lý trong trường học
Chủ Nhật, 08:38, 18/10/2026

Trẻ tự kỷ và những vấn đề tâm lý trong trường học

VOV.VN - Với trẻ rối loạn phổ tự kỷ, đến trường không chỉ là câu chuyện học chữ, học kiến thức. Đó còn là hành trình học cách giao tiếp, thích nghi với môi trường và xây dựng mối quan hệ với thầy cô, bạn bè.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV1

 

Podcast liên quan
“Ngày hội các thiên thần - Angels’ Fest” 2025: Chung tay vì trẻ tự kỷ
“Ngày hội các thiên thần - Angels’ Fest” 2025: Chung tay vì trẻ tự kỷ

VOV.VN - Hơn 100 em nhỏ đã cùng nhau vui chơi và đón nhận những món quà Giáng sinh trong không khí ấm áp của “Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest”. Đây là sự kiện mừng Giáng sinh và Năm mới do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức tại Hà Nội ngày 20/12/2025.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm trung tâm trẻ tự kỷ tại Malaysia
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm trung tâm trẻ tự kỷ tại Malaysia

VOV.VN - Bà Puan Sri Datin Noraini Mohd, Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia bày tỏ vui mừng và xúc động khi Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga dành thời gian thăm Trung tâm trẻ tự kỉ Permata Kurnia.

Đà Nẵng xác minh vụ phụ huynh lên mạng "tố" bảo mẫu bạo hành trẻ tự kỷ 7 tuổi
Đà Nẵng xác minh vụ phụ huynh lên mạng "tố" bảo mẫu bạo hành trẻ tự kỷ 7 tuổi

VOV.VN - Cơ quan chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang làm việc với một điểm nuôi dạy trẻ tự kỷ ở phường An Hải Bắc bị phụ huynh tố hành hung trẻ.

Nghe nhiều

Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới
Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới
Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh
Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh
Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ
Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam