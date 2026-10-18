Trẻ tự kỷ và những vấn đề tâm lý trong trường học

VOV.VN - Với trẻ rối loạn phổ tự kỷ, đến trường không chỉ là câu chuyện học chữ, học kiến thức. Đó còn là hành trình học cách giao tiếp, thích nghi với môi trường và xây dựng mối quan hệ với thầy cô, bạn bè.
VOV.VN - Hơn 100 em nhỏ đã cùng nhau vui chơi và đón nhận những món quà Giáng sinh trong không khí ấm áp của “Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest”. Đây là sự kiện mừng Giáng sinh và Năm mới do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức tại Hà Nội ngày 20/12/2025.
VOV.VN - Bà Puan Sri Datin Noraini Mohd, Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia bày tỏ vui mừng và xúc động khi Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga dành thời gian thăm Trung tâm trẻ tự kỉ Permata Kurnia.
VOV.VN - Cơ quan chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang làm việc với một điểm nuôi dạy trẻ tự kỷ ở phường An Hải Bắc bị phụ huynh tố hành hung trẻ.