Trẻ tự kỷ và những vấn đề tâm lý trong trường học

“Ngày hội các thiên thần - Angels’ Fest” 2025: Chung tay vì trẻ tự kỷ

VOV.VN - Hơn 100 em nhỏ đã cùng nhau vui chơi và đón nhận những món quà Giáng sinh trong không khí ấm áp của “Ngày hội các Thiên Thần - Angels’ Fest”. Đây là sự kiện mừng Giáng sinh và Năm mới do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức tại Hà Nội ngày 20/12/2025.