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Trường đại học trước những yêu cầu mới: Đổi mới đào tạo để khẳng định vị thế
Thứ Năm, 09:11, 02/07/2026

Trường đại học trước những yêu cầu mới: Đổi mới đào tạo để khẳng định vị thế

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước đang bước vào giai đoạn quan trọng: Lựa chọn ngành học, lựa chọn trường ĐH và định hướng tương lai. Đây cũng là thời điểm các cơ sở giáo dục ĐH bước vào mùa tuyển sinh với nhiều đổi mới.

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PV/VOV1
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