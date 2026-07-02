Trường Đại học trước những yêu cầu mới: Đổi mới đào tạo - Khẳng định vị thế

AI đặt ra ba thách thức lớn đối với giáo dục đại học

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thâm nhập nhanh vào môi trường đại học, kéo theo những thay đổi sâu rộng trong dạy và học. Tuy nhiên, theo bài viết đăng trên Quang Minh Nhật báo (Trung Quốc), quá trình này cũng đặt ra ba thách thức lớn mà các cơ sở giáo dục cần nhận diện rõ để ứng phó hiệu quả.