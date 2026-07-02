Trường Đại học trước những yêu cầu mới: Đổi mới đào tạo - Khẳng định vị thế

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước đang bước vào giai đoạn quan trọng: Lựa chọn ngành học, lựa chọn trường ĐH và định hướng tương lai. Đây cũng là thời điểm các cơ sở giáo dục ĐH bước vào mùa tuyển sinh với nhiều đổi mới.
VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thâm nhập nhanh vào môi trường đại học, kéo theo những thay đổi sâu rộng trong dạy và học. Tuy nhiên, theo bài viết đăng trên Quang Minh Nhật báo (Trung Quốc), quá trình này cũng đặt ra ba thách thức lớn mà các cơ sở giáo dục cần nhận diện rõ để ứng phó hiệu quả.
VOV.VN - Nếu trước đây, đại học chủ yếu được nhìn nhận là nơi đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện nghiên cứu khoa học, thì ngày nay, ở nhiều quốc gia phát triển, đại học đã trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm sản sinh tri thức mới, công nghệ mới và mô hình phát triển mới.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 966/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á.