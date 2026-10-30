Từ đề xuất của ĐBQH, có nên cân nhắc mức phạt theo thu nhập người dân?

VOV.VN - Một khoản tiền phạt có thể khiến người vi phạm chật vật cả tháng, nhưng một hành vi coi thường luật giao thông có thể để lại mất mát suốt đời. Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc mức phạt theo thu nhập, phân biệt lỗi cố ý, vô ý...
VOV.VN - Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
VOV.VN - Thuê trọn một khách sạn, sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác. Bên trong, một đường dây lừa đảo quốc tế chia thành nhiều bộ phận, tìm cách chiếm đoạt tiền của những nạn nhân ở nhiều quốc gia. Đó là những gì vừa được làm rõ tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
VOV.VN - Điện hạt nhân đang đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý và đặc biệt là năng lực bảo đảm an toàn. Trong đó, bài toán không chỉ là xây dựng nhà máy, mà còn là làm chủ công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên gia và hình thành năng lực vận hành lâu dài.