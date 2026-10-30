English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ đề xuất của ĐBQH, có nên cân nhắc mức phạt theo thu nhập người dân?
Thứ Sáu, 11:18, 30/10/2026

Từ đề xuất của ĐBQH, có nên cân nhắc mức phạt theo thu nhập người dân?

VOV.VN - Một khoản tiền phạt có thể khiến người vi phạm chật vật cả tháng, nhưng một hành vi coi thường luật giao thông có thể để lại mất mát suốt đời. Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc mức phạt theo thu nhập, phân biệt lỗi cố ý, vô ý...

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV1
Podcast liên quan
Giữ gìn nguồn gen liệt sĩ - Hành trình tìm lại danh tính các Anh hùng
Giữ gìn nguồn gen liệt sĩ - Hành trình tìm lại danh tính các Anh hùng

VOV.VN - Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Cảnh báo tội phạm xuyên quốc gia hoành hành từ vụ "đại bản doanh" tại Thanh Hóa
Cảnh báo tội phạm xuyên quốc gia hoành hành từ vụ "đại bản doanh" tại Thanh Hóa

VOV.VN - Thuê trọn một khách sạn, sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác. Bên trong, một đường dây lừa đảo quốc tế chia thành nhiều bộ phận, tìm cách chiếm đoạt tiền của những nạn nhân ở nhiều quốc gia. Đó là những gì vừa được làm rõ tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện hạt nhân Việt Nam: Công nghệ, nhân lực và bài toán an toàn
Điện hạt nhân Việt Nam: Công nghệ, nhân lực và bài toán an toàn

VOV.VN - Điện hạt nhân đang đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý và đặc biệt là năng lực bảo đảm an toàn. Trong đó, bài toán không chỉ là xây dựng nhà máy, mà còn là làm chủ công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên gia và hình thành năng lực vận hành lâu dài.

Nghe nhiều

Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Honda Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu không còn tai nạn giao thông
Honda Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu không còn tai nạn giao thông
Honda Việt Nam trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh miền Trung
Honda Việt Nam trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh miền Trung
Gần 14 triệu mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao tận tay học sinh lớp 1
Gần 14 triệu mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao tận tay học sinh lớp 1
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1