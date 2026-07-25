Tuổi trẻ Vĩnh Long đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tháng Bảy tri ân”

Trong tuần cao điểm, Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đồng thời tiếp tục thực hiện đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" nhằm thu thập thông tin, kỷ vật và lời kể của nhân chứng lịch sử, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Tuổi trẻ Vĩnh Long thực hiện công trình “Nghìn đóa hoa tri ân” tại các nghĩa trang liệt sĩ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra đồng thời với "Tháng Bảy tri ân", hơn 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi đồng loạt ra quân vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan tại 33 nghĩa trang liệt sĩ và các đền thờ, đài tưởng niệm trên địa bàn; ghi chép, phỏng vấn và biên soạn các câu chuyện lịch sử, chiến công của quân và dân Vĩnh Long. Dữ liệu sẽ được chuẩn hóa, để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng phát động chiến dịch "Gửi lời tri ân" trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Số hóa các câu chuyện lịch sử qua lời kể của các nhân chứng để phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống

Anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, cho biết sẽ tập trung giáo dục truyền thống, tổ chức các hành trình đưa đoàn viên, thanh niên đến với các địa chỉ đỏ.

“Chúng tôi đổi mới phương thức giáo dục của tổ chức Đoàn qua mạng xã hội, các nền tảng internet, lan tỏa tấm gương của các anh hùng cách mạng, từ đó khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ trẻ", anh Cường nói.