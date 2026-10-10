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Cải chính

U Minh gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ Bảy, 07:15, 10/10/2026
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VOV.VN - Công tác chuyển đổi số đang tạo nên bước chuyển tại xã U Minh (tỉnh Cà Mau). Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, tinh thần đổi mới công nghệ đang lan tỏa sâu rộng đến từng thôn xóm, từng hộ gia đình.

Xã U Minh đang từng bước hình thành thói quen chuyển đổi số cho bà con, xây dựng bộ máy hành chính phục vụ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Bước đi “mưa dầm thấm đất” ở nông thôn

Để đưa việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đến gần với người dân nông thôn, các tổ công nghệ số cộng đồng xã U Minh đã tổ chức nhiều đợt ra quân. Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, thành viên các tổ công nghệ số tiếp tục đến tận nhà, tận ấp để hướng dẫn sử dụng VNeID và Cổng dịch vụ công.

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Tổ công nghệ số cộng đồng xã U Minh hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công.

Sự tận tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên đã kéo gần tâm lý e ngại công nghệ của cả những người lớn tuổi. Bà Nguyễn Bé Chín, người dân ngụ ấp 17, xã U Minh, chia sẻ cảm nhận khi được hỗ trợ thủ tục tại nhà: “Cũng được hướng dẫn kỹ càng hơn. Trẻ thì ví dụ như mình vô mình còn nhìn chữ đồ mình biết cái đó là chỗ nào, nhưng mà đối với người già người ta đâu có biết. Có bên lực lượng đoàn thanh niên nè, hai ba người cũng hướng dẫn niềm nở. Như ngày hôm nay nè, có người hướng dẫn lại rồi hướng dẫn thêm, mình thấy nó gần gũi. Đối với mình làm sao cái thủ tục gọn hơn, với hơn nữa là càng đơn giản hơn chút để cho bà con mình đỡ hơn”.

Nhận thức về công nghệ của bà con vùng xa vốn có những hạn chế nhất định. Do đó, sự đồng hành âm thầm, không quản khó khăn của lực lượng cán bộ, công chức cơ sở chính là chìa khóa để thay đổi thói quen cộng đồng.

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Người dân đến làm thủ tục hành chính tại xã U Minh.

Trực tiếp hỗ trợ người dân hằng ngày, anh Quách Trung Tính, công chức xã U Minh, bộc bạch: “Trong quá trình phục vụ người dân, đặc biệt là ở xã U Minh, một xã vùng sâu vùng xa, một số bà con thì công nghệ cũng còn chậm so với những địa bàn thành phố, cái đó là thực tế mình thấy. Thường thì tổ công nghệ số cộng đồng, bên cạnh thì công chức phụ trách sẽ hỗ trợ người dân, thì đến để hỗ trợ bà con, hỗ trợ người dân dùng tài khoản của họ. Mình phải cống hiến, mình phải nhiệt huyết, bên cạnh là cái việc học tập, tìm hiểu thêm về chuyển đổi số, xu thế rồi, để phục vụ bà con cho nó tốt hơn.

Đột phá giải quyết thủ tục đến các mô hình số hóa

Nhờ sự kiên trì ấy, công tác chuyển đổi số tại xã U Minh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía nhân dân. Việc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công cũng giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại và hạn chế tối đa việc phải di chuyển nhiều lần đến cơ quan nhà nước. Trong quản lý nhà nước, hệ thống trực tuyến hỗ trợ lãnh đạo dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, kịp thời nhắc nhở cán bộ xử lý đúng hạn.

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số còn được xã U Minh thể hiện qua kế hoạch “100 ngày đêm xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số”. Xã đã rà soát và bảo đảm 100% cán bộ, công chức xử lý văn bản qua hệ thống iOffice, hộp thư điện tử và sử dụng chữ ký số được cấp.

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Người dân ghi nhận thái độ phục vụ của công chức, viên chức đã có sự thay đổi rõ rệt.

Bên cạnh đó, địa phương đã hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đất đai, dân cư và dữ liệu về người có công. Đặc biệt, các mô hình thực tiễn như “Chợ số” và “Ấp số” đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ông Huỳnh Khánh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh, nêu rõ: “Xã xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng đối với người dân, nên đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, điển hình như mô hình 'Chợ số'. Để thực hiện, xã đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn như Viettel, Vinaphone lắp đặt hệ thống wifi miễn phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời, phủ sóng wifi miễn phí tại khu vực chợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiểu thương và người dân trong việc mua bán, thanh toán không dùng tiền mặt”.

Thời gian tới, xã U Minh xác định, tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng làm thước đo hiệu quả. Địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn. Song song đó, tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trách nhiệm, thái độ phục vụ chuẩn mực.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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