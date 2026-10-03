Vì sao bài thơ “Bắt nạt” trong sách Ngữ văn gây tranh cãi?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Chương trình, sách giáo khoa sẽ được chỉnh sửa đồng bộ

VOV.VN - Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua liên quan đến việc cung ứng sách giáo khoa và rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông.