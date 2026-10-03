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Vì sao bài thơ “Bắt nạt” trong sách Ngữ văn gây tranh cãi?
Thứ Bảy, 06:18, 03/10/2026

Vì sao bài thơ “Bắt nạt” trong sách Ngữ văn gây tranh cãi?

VOV.VN - Bài thơ “Bắt nạt” trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 bị phụ huynh chê ngô nghê, khó hiểu, tính nghệ thuật không cao. Quá trình biên soạn, thẩm định Sách giáo khoa Ngữ văn vì sao lại để "lọt" những văn bản kém chất lượng?

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Bá Duy/VOV2
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