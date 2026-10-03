Vì sao bài thơ “Bắt nạt” trong sách Ngữ văn gây tranh cãi?

VOV.VN - Bài thơ “Bắt nạt” trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 bị phụ huynh chê ngô nghê, khó hiểu, tính nghệ thuật không cao. Quá trình biên soạn, thẩm định Sách giáo khoa Ngữ văn vì sao lại để "lọt" những văn bản kém chất lượng?
VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng giảm tải, không để kiến thức chuyên sâu gây áp lực không cần thiết. Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) muốn giảm áp lực thực chất cần nhìn toàn bộ quá trình triển khai.
VOV.VN - Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua liên quan đến việc cung ứng sách giáo khoa và rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông.
VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1 - 12, theo hướng tinh giản nội dung, tăng thực hành, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng AI có chọn lọc.