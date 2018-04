Vì sao phụ huynh đánh giáo viên thực tập nhập viện đến nhà xin lỗi?

Chiều 2/4, trước sự chứng kiến của Ban công an xã Hưng Tân (Hưng Nguyên, Nghệ An), gia đình của giáo viên thực tập Phan Thị Hiên (SN 1997), phụ huynh Phan Thị Nghĩa (SN 1983 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) đã viết thư xin lỗi đến chị Hiên gia đình cùng toàn thể trường mầm non Việt - Lào và toàn ngành giáo dục.

Bà Nghĩa đến tận gia đình xin lỗi chị Hiên.

Trong thư xin lỗi gửi chị Hiên và gia đình, phụ huynh Nghĩa viết: “Do chưa tìm hiểu nguyên nhân sự việc, trong phút chốc nóng giận, nông nổi, tôi đã hành hung cô giáo dẫn đến sự việc không mong muốn. Tôi nhận mình đã sai trong sự việc này và rất lấy làm tiếc đã gây ra dư luận không tốt trong những ngày qua, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô giáo. Đây là bài học, kinh nghiệm sâu sắc về thái độ, ứng xử trong cuộc đời tôi. Tôi thành thật xin lỗi và mong tất cả mọi người tha thứ, bỏ qua”.

Phụ huynh Nghĩa cũng mong thông qua báo chí được gửi lời xin lỗi đến các Sở, Ban ngành giáo dục, toàn thể các giáo viên, các cháu trường mầm non Việt Lào.

Gia đình nữ giáo viên thực tập cho biết: Trước đó phía gia đình chị Nghĩa mong muốn được gửi lời xin lỗi và mong tha thứ để được chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Sau khi thống nhất với gia đình đã đồng ý để phụ huynh Nghĩa được gửi lời xin lỗi đến mình.

Gia đình chị Hiên đã nhận lời xin lỗi từ vị phụ huynh và cho biết sẽ rút đơn tại cơ quan điều tra.

“Gia đình chị Nghĩa cũng thấy việc đã gây ra cho vợ và gia đình tôi là sai nên muốn được xin lỗi và tha thứ. Sau khi họp bàn thống nhất, gia đình tôi đồng ý cho chị Nghĩa được xin lỗi và tha thứ cho chị Nghĩa. Chúng tôi sẽ rút đơn trên cơ quan công an để cho chị Nghĩa có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình”, anh Hoàng chồng chị Hiên chia sẻ.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 8h ngày 22/3, bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh của bé K. (học sinh lớp 5 tuổi E) đưa con đến lớp. Cho rằng giáo viên thực tập Phan Thị Hiên đã đánh con mình ở buổi học trước để lại vết bầm ở cẳng chân bên trái của bé nên bà Nghĩa đã hành hung cô Hiên Thời điểm bị hành hung giáo viên thực tập Hiên đang mang thai.

Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra bà Nghĩa đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết Bà Nghĩa vừa kéo tóc vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô Hiên Lúc đó, giáo viên lớp 5E và các phụ huynh khác có mặt đã can ngăn, bà Nghĩa mới dừng lại. Bị đánh nên cô Hiên đau bụng và ra nhiều máu. Nhà trường đã đưa cô Hiên đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An để khám và điều trị. Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Nghệ An, qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ kết luận bệnh nhân Hiên có hiện tượng bóc tách nhẹ, biểu hiện dọa sảy thai.

Bà Nghĩa bị cáo buộc đã đánh vào lưng, bụng cô Hiên mặc cho nạn nhân nói mình đang mang thai ở tuần thứ 13. Sau đó vị phụ huynh này còn ép cô Hiên phải quỳ xuống xin lỗi con mình. Vì bảo vệ mình và thai nhi trong bụng nên cô Hiên đã phải quỳ xuống và nói “Cô xin lỗi con”.

Trường mầm non Việt – Lào nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên theo lãnh đạo trường mầm non Việt – Lào, bà K bị một vết bầm nhỏ bằng đồng xu ở cẳng chân là do trong quá trình chơi đùa đã va vào bàn đu quay ở sân trường. Không phải cô Hiên đã đánh cháu bé dẫn đến vết thương nói trên.

Sau đó, cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã khởi tố bà Phan Thị Nghĩa về tội “Làm nhục người khác” theo điều 155, Bộ luật hình sự năm 2015.

Liên quan đến sự việc trên, luật sư Nguyễn Văn Tùng – Văn phòng luật sư số 1 Nghệ An cho biết: Khi nhận được đơn yêu cầu khởi tố, đơn tố cáo của người bị hại (cô giáo), cơ quan cảnh sát điều tra sẽ điều tra và thu thập chứng cứ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người khác” được quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Căn cứ vào hậu quả và tính chất vụ án sẽ khởi tố bị can một trong các khoản được quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự.

Nếu bị can bị khởi tố khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự và trong quá trình giải quyết vụ án, bên bị hại và bị can đã tiến hành hòa giải, bồi thường theo quy định.

Phía bị hại đồng ý rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ căn cứ vào khoản 2 điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự để ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ khởi tố bị can.

Sau khi có quyết định đình chỉ của cơ quan Cảnh sát điều tra thì người bị hại không có quyền yêu cầu khởi tố lại (được quy định tại khoản 3, điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự)./.

