Chưa ghi nhận cảnh lái đò chèo kéo, xin tiền tip qua camera

Liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook, Threads về thái độ phục vụ và việc một số người lái đò đề nghị du khách tiền boa (tip) tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa thông tin kết quả kiểm tra, xác minh bước đầu và phương hướng xử lý.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh. Ngày 16/11/2026, Tổ kiểm tra phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động để nắm tình hình, kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu du lịch đã báo cáo những tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ khách du lịch, trong đó có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin tiền boa, gây phiền hà cho du khách. Đơn vị cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ khách.

Đối với vụ việc cụ thể đang được phản ánh trên mạng xã hội, qua rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị tiền boa như nội dung phản ánh.

Du khách tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bằng thuyền, một trong những trải nghiệm du lịch đặc trưng tại Ninh Bình.

Sở Du lịch và Ban Quản lý Khu du lịch đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ xác minh, nhưng đến nay chưa nhận được tài liệu bổ sung. Vì vậy, với những thông tin, tài liệu hiện có, chưa đủ căn cứ xác định, kết luận hành vi vi phạm trong vụ việc cụ thể này.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chia sẻ với những trải nghiệm chưa tốt của du khách, đồng thời khẳng định không né tránh, bao che hay dung túng cho các hành vi tiêu cực trong hoạt động du lịch. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc; trường hợp xác định có vi phạm sẽ yêu cầu xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách du lịch

Để khắc phục những tồn tại trong công tác phục vụ khách, Sở Du lịch yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phục vụ, nhất là đội ngũ người lái đò; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hành vi vòi vĩnh, nài ép tiền boa, gây phiền hà hoặc ứng xử thiếu văn minh với du khách.

Ban Quản lý cần tiếp tục quán triệt nguyên tắc tiền boa hoàn toàn tự nguyện; rà soát, thực hiện nghiêm quy chế phục vụ khách du lịch. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp phục vụ khách.

Sở Du lịch cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát, duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh, đường dây nóng và thường xuyên đánh giá kết quả khắc phục để hạn chế tình trạng tiêu cực tái diễn.

Tam Cốc - Bích Động nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh năm 2014. Đây là một trong những điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.