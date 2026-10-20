Xác minh vụ học sinh đánh nhau dưới chân cầu Nghĩa Phú ở Ninh Bình

Hình ảnh trong video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, sự việc xảy ra vào trưa 19/10 tại khu vực chân cầu Nghĩa Phú, một nam sinh mặc đồng phục chạy đuổi theo xe máy chở một nam sinh khác. Sau đó, nam sinh này được cho là đã dùng thắt lưng đánh người đi cùng, khiến người này ngã xuống đường. Tiếp đó, những người liên quan tiếp tục lao vào xô xát.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội

Sáng 20/10, lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, những người liên quan là học sinh đang theo học cơ sở giáo dục thường xuyên Nghĩa Tân, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình. Các em trên đường đi học về thì có đánh nhau tại khu vực trên địa bàn của xã Hồng Phong.

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng công an đã triệu tập những người liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.