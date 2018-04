Ảnh:Thủ tướng đối thoại với các tập đoàn lớn, thăm Đại học ở Singapore

Sáng 27/4, tiếp tục chương trình hoạt động của chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm cảng biển Singapore (PSA) và Công ty Thành phố chuỗi cung ứng (Supply Chain City) của Singapore, quốc gia phát triển rất thành công hệ thống logistics. Thủ tướng đánh giá cao và ấn tượng về những thành tựu của cảng, mong muốn PSA chia sẻ kinh nghiệm quý, hợp tác với Việt Nam để phát triển các cảng ở Việt Nam vốn cũng có rất nhiều tiềm năng phát triển Cảng biển của Singapore hiện nay do Cơ quan Quản lý cảng biển Sinagpore (PSA) vận hành, khai thác khoảng 60 bến cảng, với các thiết bị bốc dỡ hiện đại, mức độ tự động hóa cao nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cho phép phục vụ được các tàu container lớn nhất thế giới. Quá trình hoạt động của cảng được giám sát và sắp xếp bởi hệ thống máy tính hiện đại bậc nhất thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Công ty Thành phố chuỗi cung ứng (Supply Chain City) thuộc Tập đoàn YCH Group - được ví như Thung lũng Silicon nhỏ phục vụ hậu cần và là chuỗi cung ứng quan trọng của Singapore. Cùng với hệ thống cảng thì Thành phố về chuỗi cung ứng này giúp Singapore trở thành trung tâm hậu cần lớn của thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ tạo điều kiện để các đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Supply Chain City phát triển các dịch vụ hiện đại ở Việt Nam, không phải chỉ ở một cảng mà là hệ thống cảng của Việt Nam Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung xây dựng một số trung tâm hàng hóa và dịch vụ hậu cần và mong muốn có sự hợp tác của các đối tác nước ngoài. Thủ tướng mong muốn YCH Group hợp tác với các đối tác của Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực này bởi nếu không phát triển được các dịch vụ logistics thì sẽ khó thúc đẩy phát triển kinh tế. Chiều 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc đối thoại với các tập đoàn hàng đầu của Singapore đang và chuẩn bị triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Cho rằng, với những lợi thế sẵn có, chính sách kinh tế cởi mở, Việt Nam được đánh giá là một điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực, Thủ tướng nêu rõ, nhiều tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều quốc gia trên thế giới đều có ý định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. "Chúng tôi cam kết giữ vững ổn định chính trị-xã hội, kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics, chi phí cơ hội và chi phí hành chính, xây dựng môi trường - chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, có tính dự báo cao, minh bạch và trách nhiệm giải trình với cộng đồng kinh doanh” - Thủ tướng nhấn mạnh khi đối thoại với các tập đoàn hàng đầu của Singapore Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi của lãnh đạo các tập đoàn, công ty Singapore về chính sách, chủ trương của Chính phủ đối với từng lĩnh vực kinh tế-xã hội.. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ giao các bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị và phối hợp với các nhà đầu tư Singapore để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Hoan nghênh các doanh nghiệp Singapore có ý định mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ cam kết, tuân thủ pháp luật Việt Nam và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên Nhà nước, nhà đầu tư và người dân trên tinh thần kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Singapore, chiều ngày 27/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua với việc duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi thực chất các vấn đề quan tâm, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại; các cơ chế hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng được duy trì với nhiều hoạt động tạo dựng lòng tin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đồng thời tích cực triển khai các cơ chế hợp tác, trong đó có hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn trên biển, quản lý môi trường biển bền vững, đẩy mạnh hợp tác nghề cá, phòng chống khủng bố, hợp tác an ninh-quốc phòng… Chiều 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại học Quản lý Singapore. Thủ tướng căn dặn gần 100 sinh viên Việt Nam ưu tú đang theo học tại một trong những Đại học công hàng đầu Singapore này cần tiếp tục cố gắng. Thủ tướng mong rằng trong quá trình học tập, rèn luyện, các sinh viên sẽ tiếp thu được kỹ năng quản lý tiên tiến nhất, được làm quen và phát triển khả năng trong môi trường sáng tạo nhất. Thủ tướng cũng nhắc lại chủ trương của Chính phủ Việt Nam là khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du học sinh Việt Nam trở về nước sau tốt nghiệp, đóng góp vào xây dựng, phát triển đất nước. Thủ tướng tin tưởng chính các sinh viên sau này sẽ là những người tiên phong xây dựng các công ty khởi nghiệp Việt Nam và cả Singapore, xây dựng Thương hiệu Việt ở các nơi làm việc. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quản lý Singapore và Quỹ đầu tư Vina Capital ký kết văn kiện hợp tác về việc thiết lập một Trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

