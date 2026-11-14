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Ban Bí thư chỉ định 3 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ

Thứ Bảy, 16:51, 14/11/2026
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VOV.VN - Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 3 cán bộ.

Ngày 14/11, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

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Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Hà Vũ Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Đoàn Quốc Sử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư tin tưởng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị trên cương vị công tác mới, các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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