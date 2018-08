Bộ trưởng Tô Lâm: Khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ hợp lý

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, sáng 8/8, tại Hà Nội, Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc Hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị. Tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẳng định rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp công tác phù hợp với đòi hỏi của thực tế tình hình, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra của năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT và chương trình công tác năm 2018; thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2018 đã được nêu trong báo cáo sơ kết.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh một số nội dung thuộc những vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đảm bảo hậu cần; công tác nắm tình hình, thực hiện chức năng tham mưu; công tác đảm bảo an ninh; công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra; theo đó với mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nhất là các đơn vị sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực, sở trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu thành lập.

Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai Đề án 106 và thực hiện Nghị định mới của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị, Công an địa phương trong Công an phải tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lựa chọn những vấn đề cấp thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác này; đặc biệt quan tâm các hình thức động viên, khích lệ tinh thần quyết tâm, ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết trong từng đơn vị, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; khắc phục những tồn tại trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ lực lượng. Chủ động bảo đảm hậu cần - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác thường xuyên và chiến đấu của toàn lực lượng.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phải chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm ANTT và hoạt động của lực lượng Công an…

Công an các địa phương phải làm tốt chức năng tham mưu trong cấp ủy, chính quyền về tình hình ANTT nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Tập trung giải quyết những thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm hình sự có tổ chức, các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen… Mục tiêu cao nhất là xây dựng một xã hội trật tự, an toàn để người dân thực sự yên tâm, sống trong môi trường yên bình; do vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập trung phát hiện, triệt phá và không để hình thành, tồn tại băng, ổ nhóm tội phạm dưới mọi hình thức, không để tội phạm "lộng hành", gây bức xúc dư luận. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Về tổ chức thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương mọi chủ trương, chính sách, pháp luật, mệnh lệnh công tác đều phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện, có sự phân công, trách nhiệm cụ thể của từng lực lượng, đơn vị, cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc nhất là ở cơ sở, không để kéo dài, vướng mắc của cấp dưới mà không được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời.../.