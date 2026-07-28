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Kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển
Thứ Ba, 05:40, 28/07/2026

Kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực - lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng bảo vệ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm

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