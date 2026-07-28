Kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực - lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng bảo vệ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm
VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11 và 12, xem xét, kết luận nhiều nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong quá trình thực hiện Dự án Nhà khách Thành ủy Huế.
VOV.VN - Trong các ngày 17/6, 6/7 và 7/7/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
VOV.VN - Theo luật, người dân có thể đến bất cứ Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nào trên cả nước để thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch.