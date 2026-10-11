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Phát huy sức trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên

Chủ Nhật, 21:58, 11/10/2026
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VOV.VN - Tối 11/10, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

 

Ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên. Từ những nhiệm vụ ấy, tổ chức Hội từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 06 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

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Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam.

Dấu mốc nổi bật trong chặng đường 70 năm của Hội là phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Từ đây, tình yêu Tổ quốc trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Mỗi thanh niên có thể tham gia bằng công việc, sở trường và điều kiện của mình; từ giữ gìn văn hóa, học tập, lao động sáng tạo đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo quê hương. Sức sống của Hội còn được làm nên bởi các tổ chức thành viên, những câu lạc bộ, đội, nhóm và mạng lưới tình nguyện… Mỗi lực lượng đều có thế mạnh và cách đóng góp riêng cho sự phát triển lớn mạnh của Hội.

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Nhấn mạnh khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: "Tại Đại hội 9 của Hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với tương lai đất nước. Tiếp đó, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quán triệt tới thanh niên cả nước: Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới 'Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn'. Quán triệt tinh thần ấy, các cấp bộ Hội đã và đang cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo thành những cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, thử sức và cống hiến để trưởng thành".

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Với những thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, Hội LHTN Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 70 cán bộ Hội tiêu biểu đã vinh dự được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Đây là năm đầu tiên Giải thưởng "15 tháng 10" được mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam.

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Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật "Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam" tái hiện hành trình 70 năm xây dựng, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, những dấu mốc lịch sử gắn với quá trình tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ Việt Nam qua các thời kỳ, từ đấu tranh giành độc lập đến lao động, xây dựng đất nước và hướng tới tương lai.

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Phần trình diễn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc trau dồi tri thức, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và sân khấu, chương trình khẳng định sự tiếp nối giữa các thế hệ thanh niên, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển trong chặng đường mới của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phần cuối chương trình kỷ niệm là Đại nhạc hội thanh niên quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hà Myo…

Phương Thoa/VOV1
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