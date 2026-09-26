English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thứ Bảy, 06:00, 26/09/2026

Tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với mọi thắng lợi của dân tộc.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV1

\

Podcast liên quan
Giữ mạch lịch sử Đảng bộ địa phương sau sắp xếp
Giữ mạch lịch sử Đảng bộ địa phương sau sắp xếp

VOV.VN - Sáng 25/9, tại TP.HCM, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh mới”.

Cụ thể hoá nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn
Cụ thể hoá nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn

VOV.VN - Lai Châu tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp điều kiện địa bàn, nguồn lực, gắn với nhiệm vụ phát triển thực tế của tỉnh miền núi, biên giới.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch để củng cố niềm tin của nhân dân
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch để củng cố niềm tin của nhân dân

VOV.VN - Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghe nhiều

Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi