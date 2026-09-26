Tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cụ thể hoá nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn

VOV.VN - Lai Châu tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp điều kiện địa bàn, nguồn lực, gắn với nhiệm vụ phát triển thực tế của tỉnh miền núi, biên giới.