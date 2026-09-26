Tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với mọi thắng lợi của dân tộc.
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VOV.VN - Sáng 25/9, tại TP.HCM, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh mới”.
VOV.VN - Lai Châu tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp điều kiện địa bàn, nguồn lực, gắn với nhiệm vụ phát triển thực tế của tỉnh miền núi, biên giới.
VOV.VN - Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.