Chủ Nhật, 06:15, 12/07/2026

Ứng dụng công nghệ ADN: Cơ hội mới đưa các Anh hùng Liệt sĩ trở về đúng tên

VOV.VN - Kết quả xác định danh tính bằng công nghệ ADN không chỉ giúp tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của nhiều gia đình.