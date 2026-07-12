Ứng dụng công nghệ ADN: Cơ hội mới đưa các Anh hùng Liệt sĩ trở về đúng tên

VOV.VN - Kết quả xác định danh tính bằng công nghệ ADN không chỉ giúp tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của nhiều gia đình.
VOV.VN - Sáng 11/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
VOV.VN - Ngày 11/7, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Bình Phước. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng tham dự buổi lễ.
VOV.VN - Trong không khí thiêng liêng của Tháng Bảy tri ân, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang diễn ra như một minh chứng sống động nhất cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.