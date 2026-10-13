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Lộ diện loạt thiết bị mới của Apple: HomeView, Apple TV 4K, HomePod mini 2

Thứ Ba, 06:00, 13/10/2026
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VOV.VN - Apple sắp trình làng nhiều thiết bị thông minh mới tích hợp AI như: HomeView, Apple TV 4K, HomePod mini 2.

Theo thông tin trên trang Macrumors, Apple dự kiến công bố loạt thiết bị mới vào ngày 13/10, gồm trung tâm nhà thông minh HomeView, HomePod mini 2 và Apple TV 4K thế hệ mới.

lo dien loat thiet bi moi cua apple homeview, apple tv 4k, homepod mini 2 hinh anh 1
Nguồn ảnh: Macrumors

HomeView được trang bị chip A18, hỗ trợ Siri AI điều khiển bằng giọng nói, có hai phiên bản để bàn và treo tường. Bản để bàn sử dụng đế loa kim loại, được cho là có chất lượng âm thanh tốt hơn HomePod mini. Thiết bị có các ứng dụng của Apple nhưng không hỗ trợ App Store dành cho ứng dụng bên thứ ba. HomeView dự kiến lên kệ vào khoảng giữa tháng 11/2026.

Apple cũng chuẩn bị bộ phụ kiện nhà thông minh hợp tác với LG và Schneider Electric, gồm chuông cửa thông minh, khóa cửa, bộ điều nhiệt, cảm biến nhiệt độ, camera an ninh trong nhà và ngoài trời cùng camera tích hợp đèn chiếu sáng.

Trong khi đó, HomePod mini thế hệ mới dự kiến sử dụng chip S10, thay cho chip S5 ở phiên bản hiện tại, với năm lựa chọn màu: xanh lá, hồng, xanh dương, trắng và đen.

Thiết bị Apple TV 4K phiên bản mới được cho là trang bị chip A19 và RAM 8 GB. Thiết bị này có thể tích hợp micro phục vụ Siri AI, cùng điều khiển Siri Remote cải tiến với loa tích hợp giúp người dùng dễ tìm kiếm hơn.

Theo nguồn tin từ Macrumors, HomePod mini mới và Apple TV 4K sẽ được giới thiệu ngày 13/10 và dự kiến bán ra từ ngày 30/10/2026.

Ruby Trần/VOV.VN (biên dịch)
Theo Macrumors
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