30 tuổi đã rối loạn cương dương liệu có phải bất thường?

VOV.VN - Tôi mới bước qua tuổi 30 nhưng thời gian gần đây tôi gặp tình trạng rối loạn cương dương. Mặc dù không hề rượu chè, thuốc lá và cũng không có tình trạng tinh thần gì đặc biệt. Liệu như vậy có gì bất thường? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi không may mãn kinh sớm. Bây giờ mỗi lần gần gũi chồng tôi rất sợ vì khô rát. Tuy nhiên chồng tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi nên bây giờ có chênh lệch lớn về tình dục. Làm thế nào để giảm bớt sự lệch pha này? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Chồng tôi mất gần 10 năm nay, kể từ đó tôi vẫn có các quan hệ tình cảm, tuy nhiên tôi chỉ thích "yêu" trai trẻ. Không rõ đó có phải bệnh gì không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển loại vải từ nấm có thể tự làm sạch, phục hồi khi hư hỏng và phân hủy sinh học sau thời gian ngắn.