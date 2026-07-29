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30 tuổi đã rối loạn cương dương liệu có phải bất thường?
Thứ Tư, 10:00, 29/07/2026

30 tuổi đã rối loạn cương dương liệu có phải bất thường?

VOV.VN - Tôi mới bước qua tuổi 30 nhưng thời gian gần đây tôi gặp tình trạng rối loạn cương dương. Mặc dù không hề rượu chè, thuốc lá và cũng không có tình trạng tinh thần gì đặc biệt. Liệu như vậy có gì bất thường? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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