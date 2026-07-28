Từ khi góa chồng, tôi chỉ thích yêu người kém tuổi

VOV.VN - Chồng tôi mất gần 10 năm nay, kể từ đó tôi vẫn có các quan hệ tình cảm, tuy nhiên tôi chỉ thích "yêu" trai trẻ. Không rõ đó có phải bệnh gì không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi đã gần 40 tuổi rồi mới gặp được người ưng ý để kết hôn. Thế nhưng, gần một năm nay, chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp gì cả mà vẫn chưa thấy mang thai. Không rõ đó có phải dấu hiệu vô sinh, cần phải đi khám? Bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 35 tuổi đã ly hôn chồng và nuôi 2 đứa con gái. Gần đây tôi ở cùng một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi và cũng đã ly hôn. Đến khi có thai, anh lại đề nghị tôi bỏ thai. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Nhiều vật dụng quen thuộc trong gia đình và nơi làm việc không trực tiếp gây ung thư, nhưng nếu sử dụng sai cách hoặc tiếp xúc trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm với các chất có hại. Hiểu rõ mức độ rủi ro và sử dụng đúng cách là giải pháp giúp bảo vệ sức khỏe.
VOV.VN - Tôi đã ly hôn gần 10 năm nay. Mình tôi nuôi 2 con. Một năm gần đây tôi có quen một người bạn trai qua mạng xã hội. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, nhắn tin rất tình cảm, tuy nhiên khi tôi đề nghị gặp trực tiếp thì anh không chịu. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.