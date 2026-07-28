Từ khi góa chồng, tôi chỉ thích yêu người kém tuổi

Mang thai với người tình hơn 20 tuổi, tôi nên làm gì khi anh bỏ của chạy lấy người

VOV.VN - Tôi năm nay 35 tuổi đã ly hôn chồng và nuôi 2 đứa con gái. Gần đây tôi ở cùng một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi và cũng đã ly hôn. Đến khi có thai, anh lại đề nghị tôi bỏ thai. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.