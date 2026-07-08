Thứ Tư, 15:00, 08/07/2026

Chồng mang bệnh tình dục về lây cho vợ sau nhiều lần quan hệ ngoài luồng

VOV.VN - Chồng tôi thường xuyên đi tìm đối tác là gái mại dâm và vẫn về quan hệ với vợ. Gần đây nhất khi hai vợ chồng tôi đi khám bệnh thì đang có nguy cơ bị nhiễm HIV. Làm thế nào để tránh lây nhiễm bệnh tình dục? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang hoang mang, lo lắng.