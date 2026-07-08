Chồng mang bệnh tình dục về lây cho vợ sau nhiều lần quan hệ ngoài luồng

VOV.VN - Chồng tôi thường xuyên đi tìm đối tác là gái mại dâm và vẫn về quan hệ với vợ. Gần đây nhất khi hai vợ chồng tôi đi khám bệnh thì đang có nguy cơ bị nhiễm HIV. Làm thế nào để tránh lây nhiễm bệnh tình dục? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang hoang mang, lo lắng.
VOV.VN - Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, vừa quen bạn gái mới hơn 30 tuổi. Lúc gặp nhau thì rất hăng hái nhưng lại không duy trì lâu được. Làm thế nào để có thể hòa hợp được? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho nhân vật hiểu rõ hơn vấn đề của mình.
VOV.VN - Theo tiêu chuẩn người châu Á, tôi tự thấy kích thước "cậu nhỏ" của mình bình thường nhưng vợ thì cứ mong giá hơn được chút thì tốt. Có những cách nào để cải thiện được kích thước đó? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 59 tuổi rồi, sinh lý cũng yếu tuy nhiên dùng thuốc cường dương tác dụng rất tốt. Tôi có một việc lo lắng là mình bị cao huyết áp, dùng thuốc này có được không? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giúp giải đáp và tư vấn cho nhân vật.