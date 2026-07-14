English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Áp lực cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng bất đồng trong "chuyện chăn gối"
Thứ Ba, 10:00, 14/07/2026

Áp lực cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng bất đồng trong "chuyện chăn gối"

VOV.VN - Đời sống với nhiều điều lo lắng về cơm áo gạo tiền hay không tìm tiếng nói chung trong chuyện chăn gối khiến gây ra sự lệch pha trong đời sống tình dục. Giải pháp nào xử lý vấn đề này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về chủ đề này.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Quan hệ tình dục khi mang thai có an toàn cho thai nhi?
Quan hệ tình dục khi mang thai có an toàn cho thai nhi?

VOV.VN - Bà bầu vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường khi mang thai. Quan hệ đúng cách khi mang thai sẽ không ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.

Làm gì để "chuyện yêu" của phụ nữ tuổi tiền mãn kinh vẫn viên mãn?
Làm gì để "chuyện yêu" của phụ nữ tuổi tiền mãn kinh vẫn viên mãn?

VOV.VN - Vợ tôi đã mãn kinh được vài năm trong khi tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Vì thế bà í cũng hay "trốn" tôi. Làm thế nào để hai vợ chồng được hòa hợp? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.

U70 vẫn sung sức, nên quan hệ bao nhiêu lần mỗi tuần là hợp lý?
U70 vẫn sung sức, nên quan hệ bao nhiêu lần mỗi tuần là hợp lý?

VOV.VN - Tôi năm nay 67 tuổi nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, phong độ của tôi vẫn rất tốt. Hiện nay đang phục vụ được cả vợ và bạn tình. Tuy nhiên nên quan hệ tần suất bao nhiêu thì tốt? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.

Nghe nhiều

Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để phát triển nguồn nhân lực
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để phát triển nguồn nhân lực