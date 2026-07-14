Áp lực cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng bất đồng trong "chuyện chăn gối"

Làm gì để "chuyện yêu" của phụ nữ tuổi tiền mãn kinh vẫn viên mãn?

VOV.VN - Vợ tôi đã mãn kinh được vài năm trong khi tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Vì thế bà í cũng hay "trốn" tôi. Làm thế nào để hai vợ chồng được hòa hợp? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.