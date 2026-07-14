Áp lực cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng bất đồng trong "chuyện chăn gối"

VOV.VN - Đời sống với nhiều điều lo lắng về cơm áo gạo tiền hay không tìm tiếng nói chung trong chuyện chăn gối khiến gây ra sự lệch pha trong đời sống tình dục. Giải pháp nào xử lý vấn đề này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Bà bầu vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường khi mang thai. Quan hệ đúng cách khi mang thai sẽ không ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Vợ tôi đã mãn kinh được vài năm trong khi tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Vì thế bà í cũng hay "trốn" tôi. Làm thế nào để hai vợ chồng được hòa hợp? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 67 tuổi nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, phong độ của tôi vẫn rất tốt. Hiện nay đang phục vụ được cả vợ và bạn tình. Tuy nhiên nên quan hệ tần suất bao nhiêu thì tốt? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.