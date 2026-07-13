Quan hệ tình dục khi mang thai có an toàn cho thai nhi?

VOV.VN - Bà bầu vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường khi mang thai. Quan hệ đúng cách khi mang thai sẽ không ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Tôi năm nay 67 tuổi nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, phong độ của tôi vẫn rất tốt. Hiện nay đang phục vụ được cả vợ và bạn tình. Tuy nhiên nên quan hệ tần suất bao nhiêu thì tốt? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay mới hơn 40 tuổi nhưng hoạt động tình dục suy giảm rất nhiều. Tôi nên sử dụng thuốc tăng cường sinh lý thế nào để có thể hỗ trợ mình? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Tôi năm nay 46 tuổi rồi chưa lấy chồng và sinh con bao giờ nhưng đến nay tôi lại muốn làm mẹ đơn thân. Tôi dự định đi làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy tôi cần lưu ý điều gì? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho nhân vật.