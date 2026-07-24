Thứ Sáu, 15:00, 24/07/2026

Bạn gái tôi cứ giận dỗi lại kể chuyện về người yêu cũ?

VOV.VN - Tôi và cô ấy mới yêu nhau khoảng nửa năm, thế nhưng mỗi lần giận dỗi hay cãi nhau, cô ấy lại lôi chuyện người yêu cũ ra kể. Dù tôi đã góp ý nhiều lần rằng chuyện cũ hãy bỏ qua, không nhắc lại nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy. Chuyên gia Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.