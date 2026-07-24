Bạn gái tôi cứ giận dỗi lại kể chuyện về người yêu cũ?

VOV.VN - Tôi và cô ấy mới yêu nhau khoảng nửa năm, thế nhưng mỗi lần giận dỗi hay cãi nhau, cô ấy lại lôi chuyện người yêu cũ ra kể. Dù tôi đã góp ý nhiều lần rằng chuyện cũ hãy bỏ qua, không nhắc lại nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy. Chuyên gia Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi thi thoảng cũng đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền" nhưng lần nào cũng dùng bao cao su đầy đủ. Thế nhưng gần đây lại phát hiện nhiễm bệnh sùi mào gà. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Trò chuyện khi quan hệ tình dục cũng là cả một nghệ thuật để giúp cả hai hiểu nhau và tăng cường cảm xúc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về chủ đề.
VOV.VN - Mặt sưng sau khi ngủ dậy là tình trạng nhiều người gặp phải. Hiện tượng này có thể chỉ do thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống, nhưng cũng có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe cần được lưu ý.