Quan hệ có dùng bao cao su sao tôi vẫn nhiễm sùi mào gà?

VOV.VN - Tôi thi thoảng cũng đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền" nhưng lần nào cũng dùng bao cao su đầy đủ. Thế nhưng gần đây lại phát hiện nhiễm bệnh sùi mào gà. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Ly hôn vợ cũ được hơn 1 năm. Tôi lại phải lòng thím bên vợ, cũng đã chia tay ông chú bên vợ. Chúng tôi cũng qua lại được gần 4 năm. Tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Thời gian gần đây sau mỗi lần quan hệ tình dục tôi lại thấy tê tay, chân, hai bên tinh hoàn cảm giác tức nhẹ, như đau như không. Không rõ đấy có phải do quá sức khi một tuần tôi quan hệ 5-6 lần? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ hơn tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Vợ chồng tôi đều ngoài 50 tuổi. 3 năm gần đây, ông ấy ngoại tình qua điện thoại với một người phụ nữ ở nước ngoài và đòi ly thân với tôi. Giờ đây ông í lại đòi quay lại. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Mang hương vị dẻo thơm, thanh mát, cái tên "bánh răng bừa" ẩn chứa câu chuyện dài về nền văn minh nông nghiệp lúa nước rực rỡ.