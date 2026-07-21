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Quan hệ có dùng bao cao su sao tôi vẫn nhiễm sùi mào gà?
Thứ Ba, 10:00, 21/07/2026

Quan hệ có dùng bao cao su sao tôi vẫn nhiễm sùi mào gà?

VOV.VN - Tôi thi thoảng cũng đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền" nhưng lần nào cũng dùng bao cao su đầy đủ. Thế nhưng gần đây lại phát hiện nhiễm bệnh sùi mào gà. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải và tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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