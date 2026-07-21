Nói gì trước và trong cuộc yêu để tăng cảm xúc cho lứa đôi?

VOV.VN - Trò chuyện khi quan hệ tình dục cũng là cả một nghệ thuật để giúp cả hai hiểu nhau và tăng cường cảm xúc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về chủ đề.
VOV.VN - Vợ chồng tôi đều ngoài 50 tuổi. 3 năm gần đây, ông ấy ngoại tình qua điện thoại với một người phụ nữ ở nước ngoài và đòi ly thân với tôi. Giờ đây ông í lại đòi quay lại. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Năm nay tôi 71 tuổi. Vợ tôi chết được 15 năm nay. Tôi đã qua lại với một bà 10 năm cũng ly hôn chồng từ lâu. Tôi đang băn khoăn không biết chúng tôi có nên cưới nhau để có bạn an ủi lúc về già? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Ly hôn vợ cũ được hơn 1 năm. Tôi lại phải lòng thím bên vợ, cũng đã chia tay ông chú bên vợ. Chúng tôi cũng qua lại được gần 4 năm. Tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Khi bị những chiếc răng này hành hạ, chắc hẳn rất nhiều người tức giận tự hỏi tại sao lại gọi là răng khôn khi chúng khiến chủ nhân khốn khổ đến vậy.