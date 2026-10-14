Hâm nóng cuộc "yêu" với vợ tuổi xế chiều

VOV.VN - Người chồng lo lắng khi người vợ U50 không còn nồng cháy khi "yêu". Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên để hâm nóng tình cảm cho hai vợ chồng.
VOV.VN - Người đàn ông U50 trong câu chuyện lo lắng vì thường xuyên thấy tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục với vợ. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người phụ nữ trong câu chuyện lo lắng không biết có nên triệt sản sau khi sinh con thứ ba hay không. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.