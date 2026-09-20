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Sử dụng bao cao su sao cho đúng cách để phòng bệnh?
Chủ Nhật, 10:00, 20/09/2026

Sử dụng bao cao su sao cho đúng cách để phòng bệnh?

VOV.VN - Tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi "ra ngoài" để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Tuy có dùng bao cao su nhưng tôi vẫn lo lắng có thể nhiễm bệnh. Vậy cách dùng nào tốt nhất để có thể phòng ngừa? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.

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00:00:00
PV/VOV2
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