Sử dụng bao cao su sao cho đúng cách để phòng bệnh?

VOV.VN - Tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi "ra ngoài" để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Tuy có dùng bao cao su nhưng tôi vẫn lo lắng có thể nhiễm bệnh. Vậy cách dùng nào tốt nhất để có thể phòng ngừa? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Chúng tôi kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp uống thuốc tránh thai hàng ngày. Thế nhưng cứ mỗi lần uống thuốc xong, vợ tôi lại buồn nôn và nôn mất thuốc. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn giúp giải quyết vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi lấy vợ 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi cũng đã đi khám nam khoa nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ tôi đã mãn kinh được vài năm trong khi tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Vì thế bà í cũng hay "trốn" tôi. Làm thế nào để hai vợ chồng được hòa hợp?
VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người phụ nữ đối diện và xây dựng cuộc sống của mình. Một người mẹ đơn thân vẫn có thể tạo ra một mái ấm đủ đầy yêu thương, nếu cô ấy vững vàng và tin vào giá trị của bản thân.