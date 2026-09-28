Vợ chồng hòa hợp có quá khó?

Diễn biến sức khỏe của 2 vợ chồng trong vụ cháy ở Tây Hồ khiến 5 người chết

VOV.VN - Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 354, sức khỏe hai nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Tây Hồ, Hà Nội có tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân ngộ độc khí CO tiếp tục được thở oxy cao áp, trong khi người vợ có tổn thương phần mềm và xương nhưng không ảnh hưởng tính mạng.