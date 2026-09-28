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Vợ chồng hòa hợp có quá khó?
Thứ Hai, 11:00, 28/09/2026

Vợ chồng hòa hợp có quá khó?

VOV.VN - Người ta vẫn nói vợ chồng là cùng nhau vượt qua gian khó, luôn bên nhau để sẻ chia vui buồn. Thế nhưng, người chồng gia trưởng, trọng nam khinh nữ lại đẩy hôn nhân đến bờ vực chia ly.

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00:00:00
Thu Hà/VOV2
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