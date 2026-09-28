Vợ chồng hòa hợp có quá khó?

VOV.VN - Người ta vẫn nói vợ chồng là cùng nhau vượt qua gian khó, luôn bên nhau để sẻ chia vui buồn. Thế nhưng, người chồng gia trưởng, trọng nam khinh nữ lại đẩy hôn nhân đến bờ vực chia ly.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "yếu". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 20 năm. Càng gần đây hai vợ chồng càng mâu thuẫn, chủ yếu do việc liên quan đến tiền. Tôi rất mệt mỏi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người chồng.
VOV.VN - Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 354, sức khỏe hai nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Tây Hồ, Hà Nội có tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân ngộ độc khí CO tiếp tục được thở oxy cao áp, trong khi người vợ có tổn thương phần mềm và xương nhưng không ảnh hưởng tính mạng.