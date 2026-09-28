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Có nên lấy người đàn ông đã từng có vợ?
Thứ Hai, 10:00, 28/09/2026

Có nên lấy người đàn ông đã từng có vợ?

VOV.VN - Cô gái 32 tuổi chưa từng kết hôn phân vân không biết có nên kết hôn với một người đàn ông đã qua một đời vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

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PV/VOV2
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