Có nên lấy người đàn ông đã từng có vợ?

VOV.VN - Cô gái 32 tuổi chưa từng kết hôn phân vân không biết có nên kết hôn với một người đàn ông đã qua một đời vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi bị yếu sinh lý từ khi còn trẻ. Bước vào độ tuổi 50, tôi đang chuyển sang tình trạng không có nhu cầu. Đi khám bệnh viện tư, bác sĩ cho thuốc không có tác dụng gì. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải lý giải vấn đề và tư vấn thêm các giải pháp cho người đàn ông.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "yếu". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi. Bây giờ tôi thấy quá mệt mỏi và muốn giải thoát. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.