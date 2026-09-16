Nay đây mai đó theo công trình, ngoài 60 tuổi tôi 3 lần lấy vợ, 8 người con

VOV.VN - Tuổi đã ngoài 60 và hiện tại với vợ cả tôi đã 6 đứa con. Trong thời gian đi công trình tôi lại có 2 đứa con với 2 bà khác. Bây giờ kinh tế khó khăn hơn, rất khó để duy trì cuộc sống thế này. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Mỗi đêm đi tiểu cả chục lần. Tôi đi khám nhiều bệnh viện nhưng đều không phát hiện ra. Hiện tôi chỉ điều trị tiểu đường nhưng chỉ số ổn định. Tôi nên khám hoặc điều trị chỗ nào với tình trạng này? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi mới lấy vợ được 1 năm nhưng tần suất quan hệ của chúng tôi bị nhiều người nói là nhiều quá, có thể gây hại. Vậy tần suất như thế nào để hợp lý, giữ sức khỏe? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn giúp giải đáp thắc mắc cho chàng trai.
VOV.VN - Tôi năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn duy trì tình dục thường xuyên với vợ. Mấy tháng gần đây "cậu nhỏ" của tôi có vấn đề nhưng tôi xấu hổ không dám đi khám. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn giúp giải đáp thắc mắc cho người đàn ông.
VOV.VN - Thương con gái, tôi trông 3 đứa cháu suốt gần 10 năm nay nhưng con rể không tôn trọng tôi. Anh ta ăn nói rất hỗn hào. Cứ muốn về, con gái lại năn nỉ xin tôi ở lại trông cháu vì không yên tâm với người ngoài. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.