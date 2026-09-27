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Cay đắng khi phát hiện chồng ngoại tình sau 20 năm kết hôn
Chủ Nhật, 10:00, 27/09/2026

Cay đắng khi phát hiện chồng ngoại tình sau 20 năm kết hôn

VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi. Bây giờ tôi thấy quá mệt mỏi và muốn giải thoát. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.

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PV/VOV2
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