Cay đắng khi phát hiện chồng ngoại tình sau 20 năm kết hôn

VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi. Bây giờ tôi thấy quá mệt mỏi và muốn giải thoát. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Sống với nhau gần 40 năm, cũng lên tuổi ông bà thì chồng tôi cặp bồ với một người phụ nữ hơn 4 tuổi. Từ đó anh về đòi ly hôn với tôi, tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Mỗi đêm đi tiểu cả chục lần. Tôi đi khám nhiều bệnh viện nhưng đều không phát hiện ra. Hiện tôi chỉ điều trị tiểu đường nhưng chỉ số ổn định. Tôi nên khám hoặc điều trị chỗ nào với tình trạng này? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tuổi đã ngoài 60 và hiện tại với vợ cả tôi đã 6 đứa con. Trong thời gian đi công trình tôi lại có 2 đứa con với 2 bà khác. Bây giờ kinh tế khó khăn hơn, rất khó để duy trì cuộc sống thế này. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.