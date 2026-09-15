Gần 40 năm làm vợ, tôi phát hiện chồng cặp bồ với người phụ nữ hơn tuổi

VOV.VN - Sống với nhau gần 40 năm, cũng lên tuổi ông bà thì chồng tôi cặp bồ với một người phụ nữ hơn 4 tuổi. Từ đó anh về đòi ly hôn với tôi, tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.
VOV.VN - Vợ tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Trước đây có đặt vòng tránh thai, đến nay gần 20 năm chưa tháo ra. Tuy bà ấy không kêu đau đớn gì nhưng tôi thấy có mùi rất khó chịu. Có sợ nguy hiểm gì hay không? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Việt Đức tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.
VOV.VN - Chúng tôi kết hôn 22 năm thì có đến nửa thời gian phát hiện và giải quyết chuyện chồng ngoại tình. Bao thời gian chờ đợi nhưng anh ấy không thay đổi. Tôi nên làm thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi có 2 thằng con trai ngoài 30 tuổi, công việc ổn định, thế nhưng không đứa nào chịu yêu đương, lấy vợ. Tôi rất sốt ruột, không biết khuyên răn chúng thế nào. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn giúp lý giải vấn đề cho người mẹ đang lo lắng.