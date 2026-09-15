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Gần 40 năm làm vợ, tôi phát hiện chồng cặp bồ với người phụ nữ hơn tuổi
Thứ Ba, 16:53, 15/09/2026

Gần 40 năm làm vợ, tôi phát hiện chồng cặp bồ với người phụ nữ hơn tuổi

VOV.VN - Sống với nhau gần 40 năm, cũng lên tuổi ông bà thì chồng tôi cặp bồ với một người phụ nữ hơn 4 tuổi. Từ đó anh về đòi ly hôn với tôi, tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.

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PV/VOV2
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