Gần 40 năm làm vợ, tôi phát hiện chồng cặp bồ với người phụ nữ hơn tuổi

Nguy hiểm của việc đặt vòng tránh thai quá lâu

VOV.VN - Vợ tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Trước đây có đặt vòng tránh thai, đến nay gần 20 năm chưa tháo ra. Tuy bà ấy không kêu đau đớn gì nhưng tôi thấy có mùi rất khó chịu. Có sợ nguy hiểm gì hay không? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Việt Đức tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.