Cay đắng khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu

VOV.VN - Cuộc đời thật muôn nỗi éo le. 50 tuổi, bao người được hưởng cuộc sống đầm ấm bên gia đình còn tôi phải ngậm đắng, nuốt cay khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu trong khi em trai tôi đi làm xa. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ đang phải chịu tủi hờn.
VOV.VN - VOV.VN - Quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn có thể khiến suy giảm ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục của các cặp đôi. Cùng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ phân tích vấn đề này và chia sẻ cách kết nối tình dục trong quá trình điều trị vô sinh.
VOV.VN - Người chồng lo lắng khi người vợ U50 không còn nồng cháy khi "yêu". Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên để hâm nóng tình cảm cho hai vợ chồng.
VOV.VN - Ăn sáng trong khoảng hai giờ sau khi thức dậy có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol cao. Chất lượng bữa ăn cũng đóng vai trò quan trọng.