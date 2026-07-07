Thứ Ba, 15:00, 07/07/2026

Chênh gần 30 tuổi với bạn gái, làm sao để hòa hợp "chuyện ấy"

VOV.VN - Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, vừa quen bạn gái mới hơn 30 tuổi. Lúc gặp nhau thì rất hăng hái nhưng lại không duy trì lâu được. Làm thế nào để có thể hòa hợp được? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho nhân vật hiểu rõ hơn vấn đề của mình.