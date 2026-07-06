Người cao huyết áp dùng thuốc cường dương có an toàn không?

Tại sao đang tuổi sung sức, chồng tôi lại rơi vào cảnh "trên bảo, dưới không nghe"

VOV.VN - Tôi và chồng năm nay mới ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, cả tháng may ra mới "gặp" nhau một lần. Không phải do lăng nhăng ngoài mà anh chia sẻ do cuộc sống áp lực khiến anh bị mệt mỏi. Chúng tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.