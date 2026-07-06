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Người cao huyết áp dùng thuốc cường dương có an toàn không?
Thứ Hai, 15:00, 06/07/2026

Người cao huyết áp dùng thuốc cường dương có an toàn không?

VOV.VN - Tôi năm nay 59 tuổi rồi, sinh lý cũng yếu tuy nhiên dùng thuốc cường dương tác dụng rất tốt. Tôi có một việc lo lắng là mình bị cao huyết áp, dùng thuốc này có được không? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giúp giải đáp và tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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