Người cao huyết áp dùng thuốc cường dương có an toàn không?

VOV.VN - Tôi năm nay 59 tuổi rồi, sinh lý cũng yếu tuy nhiên dùng thuốc cường dương tác dụng rất tốt. Tôi có một việc lo lắng là mình bị cao huyết áp, dùng thuốc này có được không? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giúp giải đáp và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm rồi nhưng ham muốn vẫn nhiều. Ngày nào cũng quan hệ, liệu có ảnh hưởng tiêu cực gì cho sức khỏe hay không? Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Các loài chim, đặc biệt là loài quạ, sở hữu trí thông minh vượt trội, vậy nhờ đâu mà những con bù nhìn được đặt trên đồng ruộng vẫn đánh lừa được chúng?
VOV.VN - Tôi và chồng năm nay mới ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, cả tháng may ra mới "gặp" nhau một lần. Không phải do lăng nhăng ngoài mà anh chia sẻ do cuộc sống áp lực khiến anh bị mệt mỏi. Chúng tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.