Chồng uất ức đòi ly hôn vì bị vợ chê lương thấp

VOV.VN - Người chồng muốn ly hôn vì vợ chê chồng lương thấp. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhâm vật.
VOV.VN - Sau khi bị sảy thai được 1 năm, người phụ nữ trong câu chuyện muốn có con lần nữa, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng lo lắng không biết người vợ gần 60 tuổi còn có khả năng mang thai hay không, liệu đã quá muộn và có ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ U70 bứt rứt, khó chịu vì chồng liên tục từ chối chuyện vợ chồng. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Thấy cháu trai suy sụp sau khi chia tay, dì ruột lo lắng cháu có thể bị trầm cảm vì thất tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.