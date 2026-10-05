Lo sợ cháu trai bị trầm cảm vì thất tình

VOV.VN - Thấy cháu trai suy sụp sau khi chia tay, dì ruột lo lắng cháu có thể bị trầm cảm vì thất tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng lo lắng không biết người vợ gần 60 tuổi còn có khả năng mang thai hay không, liệu đã quá muộn và có ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ U70 bứt rứt, khó chịu vì chồng liên tục từ chối chuyện vợ chồng. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Vì chén rượu, ly bia khi hội họp cùng anh em bạn bè khiến có quan hệ bên ngoài, tôi mắc bệnh tình dục. Tuy đi khám và điều trị thuốc theo đơn chỉ định nhưng vẫn không khỏi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Không chỉ đối với nam giới, tai nạn "phòng the" cũng có thể khiến chị em nguy hiểm tính mạng. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.