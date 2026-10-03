Sau sảy thai, đừng vội mang thai lại nếu chưa biết điều này

VOV.VN - Sau khi bị sảy thai được 1 năm, người phụ nữ trong câu chuyện muốn có con lần nữa, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Không chỉ đối với nam giới, tai nạn "phòng the" cũng có thể khiến chị em nguy hiểm tính mạng. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Vì chén rượu, ly bia khi hội họp cùng anh em bạn bè khiến có quan hệ bên ngoài, tôi mắc bệnh tình dục. Tuy đi khám và điều trị thuốc theo đơn chỉ định nhưng vẫn không khỏi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau khổ vì vướng vào mối tình tay ba khi anh đã động lòng với bạn thân của vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người đàn ông mong muốn có con khi đã U60, nhưng lo ngại những nguy cơ về sức khỏe có thể xảy đến. Bác sĩ Vũ Minh Phượngsẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.