Người vợ U70 bứt rứt vì liên tục bị chồng từ chối gần gũi chuyện vợ chồng

VOV.VN - Người vợ U70 bứt rứt, khó chịu vì chồng liên tục từ chối chuyện vợ chồng. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Sau khi bị sảy thai được 1 năm, người phụ nữ trong câu chuyện muốn có con lần nữa, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người bạn trai lo lắng không biết bệnh viêm cổ tử cung của bạn gái có lây truyền qua đường tình dục hay không. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.
VOV.VN - Không chỉ đối với nam giới, tai nạn "phòng the" cũng có thể khiến chị em nguy hiểm tính mạng. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Vì chén rượu, ly bia khi hội họp cùng anh em bạn bè khiến có quan hệ bên ngoài, tôi mắc bệnh tình dục. Tuy đi khám và điều trị thuốc theo đơn chỉ định nhưng vẫn không khỏi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ tình trạng của bản thân.