Cuộc sống tình dục không hòa hợp có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Thuốc tránh thai khẩn cấp có thực sự hiệu quả 100%?

VOV.VN - Dù đã cho vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục, người chồng vẫn quan ngại về hiệu quả tránh thai của loại thuốc này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.