Cuộc sống tình dục không hòa hợp có ảnh hưởng đến sức khỏe?

VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.
VOV.VN - Người chồng muốn ly hôn vì vợ chê chồng lương thấp. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhâm vật.
VOV.VN - Dù đã cho vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục, người chồng vẫn quan ngại về hiệu quả tránh thai của loại thuốc này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng đau khổ vì vợ nhất quyết đòi ly hôn chồng, bỏ lại hai con để tiến tới với người tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Cụ ông 84 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến người vợ khó lòng đáp ứng. Chuyên gia Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.