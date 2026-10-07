Thuốc tránh thai khẩn cấp có thực sự hiệu quả 100%?

VOV.VN - Dù đã cho vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục, người chồng vẫn quan ngại về hiệu quả tránh thai của loại thuốc này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Cụ ông 84 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến người vợ khó lòng đáp ứng. Chuyên gia Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng đau khổ vì vợ nhất quyết đòi ly hôn chồng, bỏ lại hai con để tiến tới với người tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Thấy cháu trai suy sụp sau khi chia tay, dì ruột lo lắng cháu có thể bị trầm cảm vì thất tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.