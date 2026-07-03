Điều gì xảy ra khi vợ chồng lâu ngày không quan hệ tình dục?

VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.
VOV.VN - Có rất nhiều biện pháp tránh thai bao gồm sử dụng thuốc, que tránh thai, đặt vòng và tính ngày rụng trứng... Biện pháp tránh thai nào là phù hợp và an toàn nhất cho sức khỏe? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Bệnh viện E chia sẻ và bàn luận về chủ đề này.
VOV.VN - Người mẹ đơn thân có con gái đang học đại học. Khi phát hiện con gái có mối quan hệ đồng tính với một cô gái khác, người mẹ hết sức lo lắng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người mẹ đang lo lắng trước mối quan hệ đồng tính của cô con gái.
VOV.VN - Khi còn sống, bố tôi chưa chia đất rõ ràng. Nay cha vừa mất, các anh chị em tôi bắt đầu mâu thuẫn vì miếng đất thừa kế. Tôi không biết giải quyết sao cho giữ tình anh em. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối vấn đề cho nhân vật.