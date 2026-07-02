Phương pháp tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng của chị em liệu có an toàn?

VOV.VN - Có rất nhiều biện pháp tránh thai bao gồm sử dụng thuốc, que tránh thai, đặt vòng và tính ngày rụng trứng... Biện pháp tránh thai nào là phù hợp và an toàn nhất cho sức khỏe? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Bệnh viện E chia sẻ và bàn luận về chủ đề này.
VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.
VOV.VN - Những bức ảnh chụp cùng phụ nữ ở Nha Trang, Đồ Sơn rồi nhiều chuyến đi khác khiến người vợ mất niềm tin vào chồng. Dù người đàn ông nhiều lần xin lỗi và khẳng định mọi chuyện chỉ dừng ở những bức ảnh, chị vẫn không thể nguôi ngoai nghi ngờ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Dâu tây là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ khả năng thích nghi tốt và có thể trồng trong chậu, trên ban công hoặc ngoài vườn. Tuy nhiên, không ít người làm vườn gặp tình trạng cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh tốt nhưng lại rất ít hoa hoặc không kết trái.