Phương pháp tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng của chị em liệu có an toàn?

Hàng loạt ảnh chồng thân mật với phụ nữ khác khiến tôi mất ngủ suốt nhiều năm

VOV.VN - Những bức ảnh chụp cùng phụ nữ ở Nha Trang, Đồ Sơn rồi nhiều chuyến đi khác khiến người vợ mất niềm tin vào chồng. Dù người đàn ông nhiều lần xin lỗi và khẳng định mọi chuyện chỉ dừng ở những bức ảnh, chị vẫn không thể nguôi ngoai nghi ngờ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.