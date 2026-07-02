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Phương pháp tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng của chị em liệu có an toàn?
Thứ Năm, 15:00, 02/07/2026

Phương pháp tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng của chị em liệu có an toàn?

VOV.VN - Có rất nhiều biện pháp tránh thai bao gồm sử dụng thuốc, que tránh thai, đặt vòng và tính ngày rụng trứng... Biện pháp tránh thai nào là phù hợp và an toàn nhất cho sức khỏe? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Bệnh viện E chia sẻ và bàn luận về chủ đề này.

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PV/VOV2
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