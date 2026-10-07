Hà Nội những ngày se lạnh, người dân chậm lại để cảm nhận hương phố

VOV.VN - Cơn gió mùa đầu tiên tràn về và người bạn thời tiết mang tên “se lạnh” đã gõ cửa những tâm hồn đang yêu. Ai cũng muốn khoác lên mình chiếc khăn hay áo khoác mỏng, hoà vào đường phố để thưởng thức hương vị se lạnh riêng có của mùa Thu.
VOV.VN - Sự đắt đỏ khiến vi cá mập được coi là biểu tượng cho sự giàu sang, nó được gọi là vàng trắng, mức độ xa xỉ trong ẩm thực ngang với nấm trufle trắng hay trứng cá tầm.
VOV.VN - Hơn 40 năm gắn bó với góc vỉa hè TP.HCM, ông Lê Tiến Dũng chứng kiến nghề khắc chữ mai một, khách giảm 95%. Không bỏ cuộc, ông truyền nghề cho con trai, quyết giữ lại chữ “Tâm” và hồn cốt của một nét văn hóa đang dần bị máy móc thay thế.
VOV.VN - Nước trong bình thủy xuất hiện những mảnh li ti có thể do cặn khoáng, vật liệu bên trong xuống cấp hoặc vệ sinh chưa đúng cách. Xác định đúng nguyên nhân giúp người dùng có cách xử lý phù hợp, bảo đảm chất lượng nước.
VOV.VN - Giá đỗ tự trồng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, các gia đình cần chú ý từ khâu chọn hạt, vệ sinh dụng cụ, nguồn nước đến thu hoạch và chế biến.