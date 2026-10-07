English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội những ngày se lạnh, người dân chậm lại để cảm nhận hương phố
Thứ Tư, 14:00, 07/10/2026

Hà Nội những ngày se lạnh, người dân chậm lại để cảm nhận hương phố

VOV.VN - Cơn gió mùa đầu tiên tràn về và người bạn thời tiết mang tên “se lạnh” đã gõ cửa những tâm hồn đang yêu. Ai cũng muốn khoác lên mình chiếc khăn hay áo khoác mỏng, hoà vào đường phố để thưởng thức hương vị se lạnh riêng có của mùa Thu.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Vũ Loan/VOV Giao thông
Podcast liên quan
Vì sao vi cá mập lại đắt đến mức thành thước đo sự giàu sang?
Vì sao vi cá mập lại đắt đến mức thành thước đo sự giàu sang?

VOV.VN - Sự đắt đỏ khiến vi cá mập được coi là biểu tượng cho sự giàu sang, nó được gọi là vàng trắng, mức độ xa xỉ trong ẩm thực ngang với nấm trufle trắng hay trứng cá tầm.

Hơn 40 năm khắc chữ thủ công: Chiếc “cần câu cơm” và chữ “Tâm” truyền đời
Hơn 40 năm khắc chữ thủ công: Chiếc “cần câu cơm” và chữ “Tâm” truyền đời

VOV.VN - Hơn 40 năm gắn bó với góc vỉa hè TP.HCM, ông Lê Tiến Dũng chứng kiến nghề khắc chữ mai một, khách giảm 95%. Không bỏ cuộc, ông truyền nghề cho con trai, quyết giữ lại chữ “Tâm” và hồn cốt của một nét văn hóa đang dần bị máy móc thay thế.

Những mảnh li ti trong bình thủy: Cặn khoáng hay dấu hiệu bình đang xuống cấp?
Những mảnh li ti trong bình thủy: Cặn khoáng hay dấu hiệu bình đang xuống cấp?

VOV.VN - Nước trong bình thủy xuất hiện những mảnh li ti có thể do cặn khoáng, vật liệu bên trong xuống cấp hoặc vệ sinh chưa đúng cách. Xác định đúng nguyên nhân giúp người dùng có cách xử lý phù hợp, bảo đảm chất lượng nước.

Giá đỗ tự trồng có thực sự an toàn? 5 điều cần biết
Giá đỗ tự trồng có thực sự an toàn? 5 điều cần biết

VOV.VN - Giá đỗ tự trồng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, các gia đình cần chú ý từ khâu chọn hạt, vệ sinh dụng cụ, nguồn nước đến thu hoạch và chế biến.

Nghe nhiều

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn