Thứ Tư, 14:00, 07/10/2026

Hà Nội những ngày se lạnh, người dân chậm lại để cảm nhận hương phố

VOV.VN - Cơn gió mùa đầu tiên tràn về và người bạn thời tiết mang tên “se lạnh” đã gõ cửa những tâm hồn đang yêu. Ai cũng muốn khoác lên mình chiếc khăn hay áo khoác mỏng, hoà vào đường phố để thưởng thức hương vị se lạnh riêng có của mùa Thu.