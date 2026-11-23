VOV.VN - Liệu khả năng làm cha của nam giới có là vô hạn, tinh trùng ở tuổi 25 hay 45 có giống nhau không? Cùng nghe bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - “Đau đớn trong khi sung sướng” - chuyện tưởng như vô lý nhưng rất nhiều người đã gặp phải. Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, chuyên gia về nam học và tình dục lý giải về chủ đề này.
VOV.VN - Thời điểm lý tưởng hoặc khung giờ “vàng” cho chuyện ấy dường như nhận được sự quan tâm của không ít người. Tại sao “thời điểm phù hợp” cho chuyện ấy lại thực sự quan trọng đối với các cặp đôi đến vậy? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người phụ nữ đối diện và xây dựng cuộc sống của mình. Một người mẹ đơn thân vẫn có thể tạo ra một mái ấm đủ đầy yêu thương, nếu cô ấy vững vàng và tin vào giá trị của bản thân. Nhà thơ Liễu Mai chia sẻ cùng bạn về vấn đề này.