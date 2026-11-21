Có nên lựa chọn làm mẹ đơn thân?

VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người phụ nữ đối diện và xây dựng cuộc sống của mình. Một người mẹ đơn thân vẫn có thể tạo ra một mái ấm đủ đầy yêu thương, nếu cô ấy vững vàng và tin vào giá trị của bản thân. Nhà thơ Liễu Mai chia sẻ cùng bạn về vấn đề này.