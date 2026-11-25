Hôn nhân có phải nấm mồ của tình yêu?

VOV.VN - Nếu hôn nhân được ví như một đơn hàng online thì chẳng có đơn hàng nào không có lỗi. Người hạnh phúc không phải là người “mua được món tốt nhất” mà là người biết giữ gìn, sửa chữa và trân trọng thứ mình đã chọn.