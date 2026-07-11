Tại sao nam giới cứ "yêu" xong thường lăn ra ngủ?

VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Khi còn trẻ tôi mải phấn đấu cho sự nghiệp, đến khi lớn tuổi hơn tôi lại không muốn kết hôn vì thấy quá phức tạp và nhiều trách nhiệm. Nay ở độ tuổi 40, tôi muốn làm mẹ đơn thân. Tôi nên lựa chọn phương pháp nào để đạt được mong muốn? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, vừa quen bạn gái mới hơn 30 tuổi. Lúc gặp nhau thì rất hăng hái nhưng lại không duy trì lâu được. Làm thế nào để có thể hòa hợp được? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho nhân vật hiểu rõ hơn vấn đề của mình.
VOV.VN - Theo tiêu chuẩn người châu Á, tôi tự thấy kích thước "cậu nhỏ" của mình bình thường nhưng vợ thì cứ mong giá hơn được chút thì tốt. Có những cách nào để cải thiện được kích thước đó? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.