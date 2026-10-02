Chỉ vì vài chén rượu, tôi phải trả giá bằng căn bệnh tình dục

VOV.VN - Vì chén rượu, ly bia khi hội họp cùng anh em bạn bè khiến có quan hệ bên ngoài, tôi mắc bệnh tình dục. Tuy đi khám và điều trị thuốc theo đơn chỉ định nhưng vẫn không khỏi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Người đàn ông mong muốn có con khi đã U60, nhưng lo ngại những nguy cơ về sức khỏe có thể xảy đến. Bác sĩ Vũ Minh Phượngsẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau khổ vì vướng vào mối tình tay ba khi anh đã động lòng với bạn thân của vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ trong câu chuyện buồn phiền vì ông chồng U60 từ chối quan hệ tình dục vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau đầu vì hai vợ chồng thường cãi nhau vì việc phân chia việc nhà, đặc biệt khi anh không giặt quần áo. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.