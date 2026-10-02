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Chỉ vì vài chén rượu, tôi phải trả giá bằng căn bệnh tình dục
Thứ Sáu, 10:00, 02/10/2026

Chỉ vì vài chén rượu, tôi phải trả giá bằng căn bệnh tình dục

VOV.VN - Vì chén rượu, ly bia khi hội họp cùng anh em bạn bè khiến có quan hệ bên ngoài, tôi mắc bệnh tình dục. Tuy đi khám và điều trị thuốc theo đơn chỉ định nhưng vẫn không khỏi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ tình trạng của bản thân.

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PV/VOV2
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